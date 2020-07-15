СБУ пришла с обыском в НАНУ из-за строительства в парке "Феофания"

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15.07.2020 18:02

Укринформ

Служба безопасности Украины задокументировала высоких должностных лиц Национальной академии наук на незаконной передаче под застройку участков столичной земли стоимостью более 300 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета министров Украины и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Феофания». Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность", — говорится в сообщении.

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Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса правоохранители проводят обыски в Президиуме НАНУ для изъятия документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

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Продолжаются следственные действия.

Операция проводилась совместно с Голосеевским управлением полиции ГУ НП в г. Киев под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.

По материалам: ukrinform.ru