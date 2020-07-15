Суд не рассмотрел апелляцию на заочный арест Януковича из-за «заминирования» – адвокат
Суд не рассмотрел апелляцию на заочный арест Януковича из-за «заминирования» – адвокат
15.07.2020 11:31
Укринформ
Киевский апелляционный суд во вторник не смог рассмотреть апелляционную жалобу стороны защиты на решение Печерского райсуда от 12 мая об избрании экс-президенту Виктору Януковичу пресечения в виде заочного ареста.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
«Заседание не состоялось. Мы ожидаем следующую дату, ее еще не определили », — сообщил он.
Как сообщал Укринформ, во вторник работа Киевского апелляционного суда была временно приостановлена из-за сообщения о заминировании здания суда, проводилась эвакуация граждан.
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12 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу о расстреле Майдана.
По материалам: ukrinform.ru