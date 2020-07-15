В Украине за сутки зарегистрировали 836 случаев коронавируса
В Украине за сутки зарегистрировали 836 случаев коронавируса
15.07.2020 09:07
Укринформ
По состоянию на 15 июля в Украине лабораторно подтверждено 55 607 случаев COVID-19, из них за сутки — 836.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни.
Зафиксировано за сутки 15 новых летальных исходов. Выздоровели 977 человек.
Всего за все время пандемии в Украине от COVID-19 зарегистрировано 1 427 летальных исходов, 28 131 человек выздоровел.
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Больше всего новых случаев заболевания выявлено во Львовской области — 171, Киеве — 147, Харьковской области — 64, Закарпатской области — 57, Одесской области — 56.
По материалам: ukrinform.ru