Владимир Зеленский обратился к украинцам – мы начали с себя

15 июля президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

В своем обращении он сообщил о том, что в Украине дан старт большой приватизации, при которой планируется продать так называемые «лишние» активы с целью оживления экономики страны.

«Большая приватизация стартовала. Мы начали с себя. Надеюсь на старт приватизации больших промышленных предприятий, который уберет коррупцию в госсекторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешного государства», — написал Зеленский.

Глава государства сообщил об окончании аукциона по продаже отеля «Днепр», который расположен в центральной части столицы. При этом окончательная цена объекта превысила начальную в 14 раз и составила 1,1 млрд гривен.

Также президент отметил, что государство не должно конкурировать с бизнесом.

«Государство – это сервис, а не конкурент», — подчеркнул он.

Также Зеленский уточнил, что все средства от приватизации будут перечислены в госбюджет страны.

Ранее сообщалось о том, что украинцам уже не нужны будут бумажные ИНН.