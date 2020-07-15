Владимир Зеленский обратился к украинцам – мы начали с себя
15 июля президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
В своем обращении он сообщил о том, что в Украине дан старт большой приватизации, при которой планируется продать так называемые «лишние» активы с целью оживления экономики страны.
«Большая приватизация стартовала. Мы начали с себя. Надеюсь на старт приватизации больших промышленных предприятий, который уберет коррупцию в госсекторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешного государства», — написал Зеленский.
Глава государства сообщил об окончании аукциона по продаже отеля «Днепр», который расположен в центральной части столицы. При этом окончательная цена объекта превысила начальную в 14 раз и составила 1,1 млрд гривен.
Также президент отметил, что государство не должно конкурировать с бизнесом.
«Государство – это сервис, а не конкурент», — подчеркнул он.
Также Зеленский уточнил, что все средства от приватизации будут перечислены в госбюджет страны.
Ранее сообщалось о том, что украинцам уже не нужны будут бумажные ИНН.