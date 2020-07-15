ВНО по географии: тесты написали почти 93 тысячи участников

15.07.2020 21:05

Укринформ

Участие во внешнем независимом тестировании по географии, которое состоялось 15 июля, приняли приняли 92962 человека.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по географии приняли 92962 человека, что составляет 70,99% от общего количества зарегистрированных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 34 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 6 — из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 47 общественных наблюдателей.

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Отмечается, что участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по географии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

С заданиями сертификационной работы можно ознакомиться в разделе «ВНО-2020. География ». Завтра на этой же странице будет размещено правильные ответы к тесту.

Как сообщал Укринформ, с 25 июня по 17 июля в Украине продолжается основная сессия внешнего независимого тестирования. Участники ВНО уже сдали тесты по математике, украинскому языку и литературе, физике, иностранным языкам, истории Украины, биологии.

По материалам: ukrinform.ru