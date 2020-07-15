Выбрали кандидатов на стипендии среди деятелей культуры и искусства – МКИП

15.07.2020 11:17

Укринформ

Очередное заседание Комиссии по вопросам назначения государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства состоялось 14 июля в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

«На рассмотрение Комиссии было представлено 123 кандидатуры для получения государственных стипендий. По результатам конкурсного отбора Комиссия предложила предоставить 36 пожизненных и 86 двухгодичных государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства с целью стимулирования их творческого труда и удостоверения выдающихся личных достижений », — говорится в сообщении.

Как отмечается, очередное заседание Комиссии запланировано на ноябрь текущего года.

В МКИП напомнили, что в соответствии с Положением «О Комиссии по вопросам назначения государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства» заявки на получение стипендий принимаются от любых организаций сферы культуры и органов местного самоуправления в течение года.

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Подробнее о необходимых документах — на сайте министерства.

Документы и предложения по кандидатурам на получение стипендий необходимо подавать в Министерство культуры и информационной политики Украины по адресу: 01601, г. Киев, ул. Ивана Франко, 19, каб. 315. Секретарь — главный специалист Логинова Виктория Михайловна. Телефон для справок: (044) 234-63-88.

По материалам: ukrinform.ru