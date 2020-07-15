Убийство Гандзюк: Мангер останется под стражей до 11 сентября

15.07.2020 02:01

Укринформ

Киевский апелляционный суд оставил главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, под стражей до 11 сентября.

Об этом информирует hromadske со ссылкой на прокурора по делу Андрея Синюка.

«Суд продлил содержание под стражей до 11 сентября подозреваемого заказчика нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк — главу Херсонского облсовета Владислава Мангера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам Синюка, Мангер будет находиться в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

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11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который и была внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

27 апреля этого года Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк. В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведение всех следственных действий.

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11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога.

По материалам: ukrinform.ru