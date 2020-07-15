Жители «ДНР» призывают не пересекать линию разграничения на Донбассе: подробности

Жители так называемой «ДНР» в социальных сетях пишут, что уже завтра, 16 июля, НВФ могут снова открыть КПВВ «Еленовка». Однако, официального подтверждения данной информации нет. При этом пользователи соцсетей призывают людей, чьи имена не внесены в списки «межведомственного штаба», не ехать на КПВВ.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители ОРДЛО в соцсетях распространяют информацию о том, что завтра, 16 июля боевики «ДНР» снова могут открыть подконтрольный им пункт пропуска «Еленовка».

«Завтра опять треш! Серия номер 3»,- пишут в соцсетях дончане.

Стоить отметить, что официального подтверждения данной информации пока еще нет.

При этом жители ОРДЛО в социальных сетях просят тех, кто хочет попасть на временно оккупированную территорию воздержаться от пересечения линии разграничения, если их имен нет в списках «межведомственного штаба». Иначе, по словам пользователей соцсетей, боевики не пропустят на территорию ОРДЛО, а люди останутся в «серой зоне».

Жители «ДНР» рекомендуют ехать через Россию.

«Если вас нет в списках «межведомственного штаба», то едьте через Россию. Там почему-то изоляции нет и списки подавать не надо. Это называется т**ри у власти», — не скрывает своего возмущения местный житель.

Ситуацию, которая сложилась, жители ОРДЛО назвали «геноцидом».

«Можно сказать, террористы отобрали у людей жилье. Ведь теперь они решают, попадет в свой дом человек или нет», — написал пользователь соцсетей.

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