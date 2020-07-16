48% украинцев поддерживает признание деятелей УНР борцами за независимость

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16.07.2020 14:31

Укринформ

Около половины граждан Украины поддерживают признание деятелей Украинской народной республики борцами за независимость Украины.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, которые были представлены в Укринформе.

«Что касается отношения к решению о признании деятелей Украинской народной республики борцами за независимость Украины, здесь мы видим действительно положительный консенсус среди украинцев. Около половины наших граждан относятся к этому положительно — 48%. Отрицательно — лишь 16%. Остальные ответили, что им безразлично или затрудняются сказать. То есть это люди, которые могут изменить свое мнение, и с которыми надо работать», — отметил, представляя исследование, аналитик Фонда Демократические инициативы» им. Кучерива Сергей Шаповалов.

Как отмечалось, положительный баланс отношений к признанию деятелей УНР наблюдается во всех регионах. Возрастные группы не отличаются по долям положительных и отрицательных отношений, но среди людей старшего возраста больше тех, кто не определился со своим ответом на этот вопрос.

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Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с КМИС с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Финансирование опроса проведено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

По материалам: ukrinform.ru