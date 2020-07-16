Дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" касаемо экоцида до сих пор расследуется — ГПУ

16.07.2020 04:57

Укринформ

Уголовное производство, которое открыли в прошлом году в отношении должностных лиц "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды, еще расследуется.

Об этом на заседании Комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент Укринформа.

"Досудебное следствие продолжается. Уголовное производство у нас в наличии, там есть активные следственные действия. Мы движемся, но давайте дождемся конца досудебного следствия", — уточнила Венедиктова.

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Как сообщалось, 17 июля 2019 года сотрудники СБУ зарегистрировали уголовное производство в отношении должностных лиц "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид).

По материалам: ukrinform.ru