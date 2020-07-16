Джапарова обещает переформатировать комиссию по делам ЮНЕСКО

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16.07.2020 18:19

Укринформ

Первый заместитель министра иностранных дел, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова планирует переформатировать деятельность и состав комиссии и осуществить один из первых визитов в штаб-квартиру организации в Париже.

Об этом она сообщила в Facebook по итогам встречи с руководителями секторов комиссии.

"Среди многих вопросов повестки дня все участники сошлись на необходимости переформатирования деятельности Комиссии, ее состава и структуры. Ключевая задача — большая оперативность и результативность, которая при нынешней динамике международно-политических и национальных процессов не может быть обеспечена существующим форматом", — отметила Джапарова.



Фото: Emine Dzheppar, Facebook

Она рассказала, что сейчас изучаются лучшие мировые практики деятельности национальных комиссий, которые, по ее словам, очень разные.

"Один из моих приоритетов деятельности в Министерстве иностранных дел Украины — работа по направлению ЮНЕСКО. Планирую один из первых визитов осуществить в штаб-квартиру организации в Париже", — сообщила заместитель министра.

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Также Джапарова заверила, что Украина начнет более активно "предвыборную" кампанию в состав одного из руководящих органов ЮНЕСКО — Исполнительного совета на период 2021-2025 гг. Выборы состоятся во время 41 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2021 года.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 14 июля назначил первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Сергея Кислицу.

Головне фото: mfa.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru