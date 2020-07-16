Ирина Геращенко вызвала Максима Бужанского на языковую дуэль

Народная избранница выступила перед зданием парламента, где проходит акция в защиту украинского языка.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

Со сцены нардеп от «Евросолидарности» обратилась к своему коллеге, народному избраннику от «Слуги народа» Максиму Бужанскому, который хочет разрешить обучать в школах на русском языке:

«Я хочу вызвать Максима Бужанского на дуэль. Языковую. Давайте мы с вами напишем диктант, который будет на русском и на украинском языках. Я вас уверяю, что напишу эти диктанты намного лучше».

Напомним, ранее мы писали, что под Вр проходит акция «Руки прочь от языка».