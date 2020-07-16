Между «ДНР» и «ЛНР» началась «торговая война»: источник рассказал, какое решение принял Луганск

Так называемые «ЛНР» и «ДНР» устроили между собой «торговую войну». По информации источника, «власти» так называемой «ЛНР» подняли стоимость перевозки угля происхождением из «ДНР» на 20-25% .

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает НБН.

По информации ресурса «Донбасский кейс», «власти» так называемой «ЛНР» существенно подняли (на 20-25%) стоимость перевозки угля происхождением из «ДНР».

«Но даже и это не самое интересное – стоимость перевозки подняли «задним числом».

По информации ресурса, «постановление» о повышении тарифов появилось 14 июля, но документ вступил в силу еще 24 июня.

« «Совет Министерства ЛНР» применил новое слово в юриспруденции», — пишет ресурс.

Ресурс предполагает, что так называемая «ДНР» не останется без ответа. Автор публикации пишет, что «республики» ставят друг другу «палки в колеса».

Напоследок автор публикации иронично отметил, что возможно, с помощью повышения тарифов на перевозку угля из «ДНР» железнодорожным транспортом, «власти ЛНР» хотят «насобирать» на зарплаты шахтерам.

Ранее мы сообщали, что «власти ЛНР» скрывают результаты переписи населения.