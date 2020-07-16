«Власти ЛНР» скрывают результаты переписи населения: источник рассказал, что могли выяснить социологи

«Власти» так называемой «ЛНР» не спешат публиковать результаты переписи населения. Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал, почему результаты переписи населения в «ЛНР» стали тайной.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Перепись населения в так называемой «ЛНР» провели еще в октябре 2019 года. Но результаты так и не стали достоянием общественности. Стоить отметить, что изначально «власти республики» собирались поделиться результатами в апреле 2020 года, затем перенесли на 31 мая 2020 года. Но и в этот день результаты переписи не сообщили – публикацию результатов перенесли на 15 июля.

«Уже 16 июля, а результаты переписи так и не стали достоянием общественности», — пишет ресурс.

Автор публикации пишет, что здесь явно что-то не так, Ведь с каждым месяцем результаты переписи становятся все больше неактуальными. Ресурс предположил, что же такое могли выяснить социологи.

Автор публикации пишет, что в опроснике были включены достаточно провокационные вопросы: вопросы о войне, будущем «ЛНР» и т.д. Ответы на данные вопросы могли оказаться, крайне невыгодны для «власти» в политическом смысле.

«Можно, предположить, что эти цифры достанут, как туз из рукава, когда нужно будет подвинуть «руководство». Например, ускорить отход Пасечника в историю», — пишет ресурс.

Согласно другой версии, все гораздо проще. Ресурс предполагает, что местные социологи просто не могут свести данные или же у «ЛНР» не хватило финансирования, чтобы завершить перепись.

Но есть и еще одна версия. По словам автора, это главная версия.

«Возможно, перепись показала настолько ужасные результаты, что данные широкой общественности не покажут. Количество населения сокращается, молодые люди выезжают, платить налоги в казну некому, массовая миграция в поисках лучшей жизни», — пишет ресурс.

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