Минобороны уверяет, что недостатка боеприпасов в ВСУ нет

16.07.2020 18:28

Укринформ

Министерство обороны постоянно осуществляет мероприятия по обеспечению потребности Вооруженных сил Украины в боеприпасах и созданию их нормативных запасов, и недостатка в боеприпасах сейчас нет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«По состоянию на июль 2020 года оборонным ведомством проводится работа по закупке 152-мм снарядов в установленном порядке в соответствии с определенными ассигнованиями. Идет преддоговорная работа по закупке 82-мм, 120-мм мин; 122-мм, 152-мм выстрелов определенной номенклатуры, в том числе по импорту», — говорится в сообщении.

Как отмечается, поставка боеприпасов будет осуществляться согласно условиям заключенных контрактов по графикам поставки с учетом производственных возможностей.

Кроме того, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, ГК «Укроборонпром» и Министерством обороны Украины проводится работа по организации замкнутого цикла производства боеприпасов и их элементов на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в рамках государственной целевой программы.

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Согласно Государственной целевой программе создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года, на Министерство обороны Украины возложена задача по проведению опытно-конструкторских работ на разработку определенных типов боеприпасов.

По информации пресс-службы, в течение 2017-2019 годов приняты на вооружение (допущены к эксплуатации) Вооруженных сил Украины более 10 типов боеприпасов, продолжается разработка еще 9 новых видов. Кроме того, разработан план, предусматривающий восстановление производственных мощностей по сборке и ремонту боеприпасов на определенных арсеналах в течение 2020-2022 годов.

В Минобороны сообщили, что в текущем году обеспечено устойчивое финансирование мероприятий по развитию и закупке ракетно-реактивного вооружения по государственному оборонному заказу. В частности, по результатам выполнения государственного оборонного заказа на конец 2020 года планируется: начать государственные испытания модернизированной высокоточной ракеты к БМ «Смерч»; модернизировать необходимое количество пусковых установок БМ «Смерч» для стрельбы новыми ракетами; закупить около 200 высокоточных ракет к БМ «Смерч»; восстановить с модернизацией 200 ракет к БМ «Смерч»; продолжить создание ракет к БМ «Град» с повышенной дальностью; завершить создание берегового ракетного комплекса «Нептун» и начать его закупку; закупить пусковые установки и ракеты к противотанковым ракетным комплексам в соответствии с потребностями, определенными Вооруженными силами Украины.

По материалам: ukrinform.ru