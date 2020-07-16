Нацсовет вне плана проверит радио "Шансон"

16.07.2020 13:42

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку радио "Шансон" из-за выявленных признаков нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке.

Такое решение было принято на заседании 16 июля, сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Национальный совет на заседании 16 июля назначило внеплановую выездную проверку ООО "Телерадиокомпания "Шансон", г. Киев (позывные "Радио Шансон"), где выявлены признаки нарушения законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг вещания радио "Шансон", проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, распространенных в промежутке времени между 15.00 и 22.00, составила 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35 процентов общего объема песен.

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Как сообщается, Национальный совет после завершения карантинных мероприятий проведет проверку компании.

По материалам: ukrinform.ru