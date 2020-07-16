Почти половина украинцев не одобряют переименование населенных пунктов

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16.07.2020 18:19

Укринформ

Среди украинцев на сегодня больше тех, кто не поддерживает переименование населенных пунктов в рамках декоммунизации.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, которые представлены в Укринформе.

"Переименование населенных пунктов – это, наверное, то мероприятие государственной политики, которое вызвало больше всего негативных аттитюдов. 44% относятся к этому отрицательно. Положительно – 30%. Еще около 20 процентам это безразлично", — сказал, презентуя исследование, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Кучерива" Сергей Шаповалов.

Что касается регионального разреза отмечалось, что положительное отношение к переименованию топонимов преобладает только в Западном регионе (44% "за" и 30% "против"), на Востоке и Юге около половины граждан относятся к переименованию отрицательно. Тенденции возрастного распределения схожи с отношением к запрету коммунистических символов: больше негативных аттитюдов к переименованию топонимов у старших людей (47% для возрастной категории 60-69 лет и 56% для людей старше 70 лет), зато среди молодежи относительно больше равнодушных.

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Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru