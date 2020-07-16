Польша за пол года выдворила более 4,4 тысячи украинцев

Эксклюзив

16.07.2020 16:58

Укринформ

За полгода из Польши выдворено 4418 граждан Украины, что на 55% меньше, чем за такой же период 2019 года.

Об этом говорится в информации пресс-службы Пограничной службы Польши в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа.

Как сообщается, в первом квартале этого года административные решения об оставлении территории Польши получили 3587 украинцев, а во втором — 831 человек.

Сообщается, что в первом квартале на польско-украинской границе отказано во въезде в Польшу 17341 человеку, что почти на 40% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

На так называемой "зеленой границе" вне пунктов пропуска польско-украинский отрезок границы в первом полугодии этого года попытался пересечь 41 человек, что на 55% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

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Как известно, с 15 марта работал запрет на пересечение польско-украинской границы в связи с коронавирусом. Впоследствии коронавирусные ограничения ослабила как Украина, так и Польша. В июне возобновлено автобусное сообщение между обеими странами, а с 1 июля — авиасообщение. Впрочем посещение Польши с туристической целью для граждан Украины еще запрещено.

По материалам: ukrinform.ru