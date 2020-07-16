Польская LOT запустила авиарейсы Варшава-Львов, но туристам они пока недоступны

16.07.2020 11:03

Укринформ

Польская авиакомпания LOT запустила сообщение в направлении Варшава-Львов-Варшава, но из-за пандемии COVID-19 эти рейсы пока недоступны туристам.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Авиакомпания LOT запустила рейсы в направлении Варшава-Львов-Варшава. Из-за пандемии COVID-19 эти рейсы пока недоступны туристам", — написал он.

Криклий добавил, что направлением могут воспользоваться иностранцы, дипломаты, граждане Украины с удостоверениями на жительство в ЕС, с рабочими контрактами, транзитные путешественники.

По его словам, скоро направление будет доступно и для украинцев, которые путешествуют с целью туризма: "пандемия останется в прошлом, и мы все снова будем иметь возможность наслаждаться путешествиями по безвизу".

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, приостановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

С 15 июня в Украине возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение. Внутреннее авиасообщение возобновилось 5 июня.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран. Для граждан Украины, кроме отдельных категорий, въезд в ЕС остается закрытым.

Сейчас в Украине до 31 июля действует адаптивный карантин.

По материалам: ukrinform.ru