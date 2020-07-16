С начала года в Украине насчитали уже 40 случаев ботулизма

16.07.2020 05:44

Укринформ

С начала года в Украине зафиксировано 40 случаев заболевания ботулизмом, в том числе у двух детей, два человека умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"С начала года и по состоянию на 15 июля в Украине зафиксировано 40 случаев ботулизма, из них двое детей 9 и 13 лет. Два человека умерли", — говорится в сообщении.

Центр общественного здоровья предупреждает, что употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом.

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Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.

Лучший способ защитить свое здоровье — воздерживаться от приема пищи, о качестве которой потребителю неизвестно.

Центр общественного здоровья Украины призывает украинцев ответственно относиться к своему здоровью и не употреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу, консервы или изделия из мяса без надлежащей термообработки.

По материалам: ukrinform.ru