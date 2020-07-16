Шестая годовщина авиакатастрофы МН17: Евросоюз требует от России признать свою вину в крушении боинга

В пятницу, 17 июля, будет 6 шесть лет со дня авиакатастрофы с рейсом МН17, который был сбит пророссийскими террористами в небе над оккупированным Донбассом.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Depo«.

В связи с этим, Европейский союз выступил с обращением к России, дабы они признали свою вину в сбивании боинга:

«17 июля будет шестая годовщина трагедии рейса МН17. Тогда погибло 298 людей 17 различных национальностей. Евросоюз искренне скорбит и выражает сочувствие всем, кто потерял своих родных и близких», — заявил Высокий представитель ЕС.

В заявлении особо подчеркивают, что поддерживают, что поддерживают все усилия Нидерландов установить истину в этой трагедии, а также поддерживают родных погибших, которые требуют справедливого наказания для виновных:

«Мы берем во внимание всё, что было проделано для расследования. Мы ожидаем, что Российская Федерация наконец-то возьмет на себя ответственность за авиакатастрофу и поможет установить всех виновных».

Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды подали заявление на Россию в ЕСПЧ из-за авиакатастрофы МН17.