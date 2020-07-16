Теплая летняя погода в этом году сохранится до конца сентября — метеоролог

Татьяна Адаменко, начальник отделения агрометеорологии в Укргидрометцентра поделилась прогнозом погоды на осень и зиму 2020 года.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

По словам эксперта, летняя погода будет царить в Украине вплоть до октября:

«По традиции, осень у нас будет теплее, чем привычно. Лето будем ощущать до конца сентября… Шансы, что зима в этом сезоне будет морозной и строгой менее 10%. Погода зимой будет довольно переменчивой: то небольшие морозы, то оттепель, то ледяные дожди».

Адаменко напомнила, что в 2019 году среднегодовая температура воздуха в Украине была выше нормы на целых 2,7 градуса. При этом, отмечает метеоролог, это не значит, что в этом году ситуация будет катастрофической… Но для этого есть все предпосылки:

«За прошедшие 20 лет мы зафиксировали два наиболее жарких года: это 2007 и 2019. Планета наша нагревается, накапливается энергия, атмосфера всё более теплая и влажная».

По словам Адаменко, сейчас все страны переживают так называемый «климатический шок»: климат становится непредсказуемым и неблагоприятным.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода сегодня, 16 июля.