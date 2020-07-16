Треть украинцев осуждает СССР как тоталитарный режим, треть – нет

Опрос

16.07.2020 16:54

Укринформ

Треть граждан Украины осуждают Советский Союз как коммунистический тоталитарный режим, который осуществлял политику государственного террора.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, которые представлены в Укринформе.

«Относительно вопроса, как вы относитесь к решению об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора, которое вытекает из положений закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов», мнения наших граждан разделились примерно на три части. Около 34% относятся к этому положительно. Похожая по размеру доля людей, которые относятся к этому отрицательно — 31%. И еще примерно трети граждан или безразлично — 15%, либо трудно сказать — 19%», — сказал, представляя результаты исследования, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Кучерива Сергей Шаповалов.

В отношении регионального разреза он добавил, что в Западном регионе больше тех, кто согласен с осуждением СССР (47% «за» и 23% «против»), в Центральном регионе мнения почти пополам (35% «за» и 31% "против"). На Востоке и Юге несколько больше негативных отношений — 23-24% поддерживают осуждение СССР и 35-37% не поддерживают.

Относительно возрастного распределения, по его словам, то среди разных возрастных групп доля тех, кто осуждает СССР, примерно одинакова. В части негативного отношения с осуждением СССР, то между группами 18-29 лет и до 60 лет серьезных различий как таковых нет. Те, кто больше не осуждают, — только в возрастной категории старше 60 лет.

«Что на самом деле очень важно — что растет количество тех, кому безразлично. Среди молодой категории, 18-29 лет, около четверти людей говорят, что им эти проблемы безразличны. И, наоборот, среди старших возрастных категорий, тех, кому безразлично, меньше — около 10%. Что происходит? Молодое поколение растет равнодушным к этим вопросам и вместо того, чтобы переместиться в категорию тех, кто осуждает СССР, они перемещаются в категорию тех, кому безразлично», — отметил Шаповалов.

Читайте также: 48% украинцев поддерживает признание деятелей УНР борцами за независимость

Он акцентировал, что это касается общешкольного образования.

«Это большой вопрос, какой смысл нашего образования по истории, каким образом это преподается — возникает ли симпатия к тому, что наши школьники изучают, или это становится для них просто набором фактов, с которыми они себя не ассоциируют, не чувствуют, что это о них», — отметил аналитик.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошены 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

По материалам: ukrinform.ru