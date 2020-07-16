Туризм, библиотеки и кино: Ткаченко обсудил сотрудничество с послом Франции
Туризм, библиотеки и кино: Ткаченко обсудил сотрудничество с послом Франции
16.07.2020 15:47
Укринформ
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и посол Франции Этьен де Понсен обсудили сотрудничество в культурной сфере и укрепление стратегического партнерства.
Об этом в Facebook сообщает Министерство культуры и информполитики.
"Среди ключевых тем встречи: общие осенние французско-украинские события, реализация планов, о которых договорились ранее с руководством Лувра, Версаля и Центра Помпиду; совместные проекты вместе с Французским институтом в Украине и программой «House of Europe»; образование в культуре; туризм и популяризация Украины; библиотечное дело и кино", — говорится в сообщении.
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Ткаченко подчеркнул, что Украина ценит обмен опытом и постоянный диалог с французской стороной и поблагодарил посла за активное участие Франции в процессе налаживания диалога по мирному урегулированию конфликта на востоке.
Фото: МКИП, Facebook
По материалам: ukrinform.ru