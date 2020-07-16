В ВОЗ рассказали, почему в Украине растет число заболевших коронавирусом

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал, что есть две причины, почему в нашей стране увеличилось число заболевших COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина«, передает «НБН«.

Так, по словам Хабихта, одна из причин роста числа заболевших — это то, что начали делать больше тестов:

«В начале пандемии в Украине делали 1000 тестов в день, а сегодня — 13 000 тестов за сутки».

Вторая причина того, что заболевших стало больше — легкомысленность самих людей, которые не придерживаются правил карантина:

«Посмотрите на поведение людей. Люди более спокойно стали относиться к ситуации… Социальной дистанции практически никто не придерживается. Если такое будет продолжаться, то число заболевших будет и дальше расти».

Напомним, ранее мы писали, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.