Вакцинация младенцев: Центр здоровья обнародовал неутешительную статистику

16.07.2020 15:27

Укринформ

Только 28% детей первого года жизни получили прививки вакциной КПК.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета — необходимых 95%", — говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ прошлого года, за 5 месяцев вакциной КПК было привито 41,9% детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь показателя в 93,2%.

В Центре общественного здоровья призвали родителей наверстать пропущенные детьми прививки по возрасту и также отметили, что вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной.

"Какие-либо прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций", — акцентировали в ЦОЗ.

Как сообщал Укринформ, Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита определила Украину в зоне высокого риска вспышки полиомиелита.

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В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель — среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание, к которому наиболее уязвимы дети до пяти лет. Полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, что может привести к смерти.

В Украине вакцинация от полиомиелита для детей является бесплатной.

По материалам: ukrinform.ru