В США рассказали, когда наступит мир на Донбассе: представитель Вашингтона в ОБСЕ выступил с заявлением

Постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор напомнил России о выполнении Минских договоренностей. Постпред США в ОБСЕ заявил, что сейчас действия РФ не способствуют мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор напомнил о «нормандском саммите», который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Он отметил, одной из договоренностей было прекращение огня на Донбассе. Он подчеркнул, что с момента встречи уже прошло много времени, а обстрелы не прекращаются. Постпред США отметил, что российские оккупанты не прекращают обстрелы на Донбассе, в результате чего гибнут и военные, и гражданские.

«Причиной всех жертв на востоке Украины, как военных, так и гражданских, может быть то, что Россия не проинструктировала силы, которые она вооружает, обучает, финансирует, и ведет боевые действия вместе с ними», — заявил Гилмор.

Кроме того, Гилмор отметил, что обстрелы продолжают разрушать инфраструктуру Донбасса.

По словам постпреда США в ОБСЕ, действия страны-агрессора препятствуют мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Он заявил, что Россия должна выполнить часть своих обязательств, которые прописаны в Минских соглашениях. Только, от этого, по словам постпреда США в ОБСЕ, зависит мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

«Только когда Россия выполнит свои минские обязательства, мы может надеяться увидеть прочный мир и положить конец человеческим страданиям на востоке Украины», — заявил Гилмор.

Как известно, ранее вице-премьер министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявлял о необходимости пересмотреть Минские соглашения. Политик считает, что документ необходимо модернизировать. А вот в Кремле воспринимают данное желание Украины, как выход из «Минска-2». С таким заявлением ранее выступил заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак. Но, по информации источника в ОП, Украина не планирует выходить из «Минска-2».

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