Укрпочта закупила сотни пистолетов "Форт-17"

16.07.2020 13:04

Укринформ

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" закупила 411 пистолетов «Форт-17» у предприятия Министерства внутренних дел Украины.

О результатах торгов, которые, с момента обнародования предложения, продолжались менее двух недель, сообщается в системе электронных торгов Рrozorro.

"Победитель — казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины. Предложение — 3189 771,00 грн с НДС", — сообщается в системе торгов.

Из информации на сайте видно, что предложение датировано 3 июля 2020 года. А уже 14 июля был определен победитель.

Также сообщается, что закупка пистолетов дважды отменялась путем подачи к участию менее двух предложений.

В общем, "Укрпочта" закупила 411 пистолетов «Форт-17», которые должны быть поставлены в максимальный срок — до 31 декабря 2020 года.

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Как сообщалось, в Полтавской области 7 июля неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты", из которого украли 2,5 млн грн. и оружие охранника.

Сегодня участники вооруженного нападения разоблачены и задержаны. Полиция также нашла похищенные деньги.

По материалам: ukrinform.ru