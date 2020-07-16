Заказчиков стрельбы в Броварах еще не установили — Венедиктова

16.07.2020 15:29

Укринформ

Фактических заказчиков стрельбы в Броварах в конце мая еще не установлено.

Об этом на координационном совещании в Офисе генпрокурора заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент Укринформа.

"В конце мая была перестрелка посреди жилого массива в Броварах, которая создала серьезную угрозу общественной безопасности и жизни людей. Несмотря на то, что подозрение пока сообщено 50 лицам, 18 из которых являются участниками банды, фактические заказчики дерзкого преступления еще не установлены", — сказала Венедиктова.

Также, по ее словам, с начала года правоохранители по законченным уголовным производствам обезвредили 11 вооруженных банд, подавляющее большинство из которых действовали на Киевщине — 8, а также по одной — в Киеве, Черниговской и Днепропетровской областях.

По ее словам, в Киевской области сложная криминогенная ситуация и "недостаточное влияние со стороны правоохранителей относительно ее нормализации". "Необходимо направить дополнительные усилия на выявление и ликвидацию банд и устойчивых общественно опасных преступных группировок именно в Киевской области", — уточнила она.

Следствие продолжается еще по 4 делам, по фактам бандитизма, совершенным на территории Киевщины, сообщила генпрокурор.

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Как сообщал Укринформ, утром 29 мая в жилом квартале Броваров Киевской области произошла перестрелка между двумя группировками из-за перераспределения потока пассажирских перевозок. Участие в вооруженном конфликте приняли около 100 человек.

5 июня Министерство внутренних дел Украины аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, работники которых участвовали в стрельбе.

По материалам: ukrinform.ru