Дело Шеремета: Дугарь смягчили меру пресечения

17.07.2020 05:20

Укринформ

В четверг, 16 июля, Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь.

Как сообщил в Facebook адвокат подозреваемой Денис Ломанов, Дугарь исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которым она проходит службу.

Вместе с тем, суд продолжил возложенные на нее обязательства.

"Очередная маленькая победа. Печерским районным судом. Киева продлены возложенные на нее обязанности, однако исключены из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться, военнослужащие с которыми Яна проходит службу и преподаватели учебного заведения", — сообщил Ломанов

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Он добавил, что на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.

Напомним: 13 июля суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета.

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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимую сумму собрали менее чем за сутки.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru