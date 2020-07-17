Главе Окружного админсуда Вовку вручили подозрение

17.07.2020 18:48

Укринформ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, одному из его заместителей и еще 5 судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.

«17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю ГСА», — говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что сейчас идет процесс вручения подозрения еще 4 лицам.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал в Facebook, детективы НАБУ вручили подозрение председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, 5 другим судьям и председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Он уточнил, что судьи не будут сразу задержаны на месте, потому что являются спецсубъектами, но такое решение может санкционировать ВСП, а впоследствии — ВАКС.

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«Судьям ОАСК инкриминируется создание преступной организации и захват власти. Подозрения построены на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году на пресс-конференции. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения », — отметил Бутусов.

Как сообщалось, ранее в ОАСК заявили, что в их помещении проходят обыски, и что «среди озвученных оснований — расследование «дел Майдана ».

Впоследствии в НАБУ сообщили, что детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По материалам: ukrinform.ru