Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 17 июля

За вчерашний день в Украине снова выявлено более 800 новых случаев COVID-19. В мире число заболевших приближается к отметке в 14 миллионов.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно последним данным СНБО в Украине, по состоянию на 17 июля, официально зафиксировано 57 264 заболевших коронавирусом. За вчерашний день лабораторно подтверждено 809 новых случаев.

Из общего числа заболевших в нашей стране:

умерло — 1 456 (+ 11 за день) выздоровели — 29 769 (+ 838 за день) продолжают лечение — 26 039

Несмотря на то, ежедневно добавляется более 800 новых зараженных, показатель выздоровевших всё рано превышает показательно активно больных COVID-19.

В областях и столице зафиксировано такое число заболевших:

Львовская область — 7 754 (+ 132)

г. Киев — 6 683 (+ 76)

Черновицкая область — 5 262 (+ 30)

Ровенская область — 4 940 (+ 88)

Закарпатская область — 4 229 (+ 63)

Ивано-Франковская область — 3 309 (+ 67)

Волынская область — 3 188 (+ 41)

Киевская область — 3 184 (+ 40)

Харьковская область — 2 909 (+ 64)

Одесская область — 2 435 (+ 60)

Тернопольская область — 2 358 (+ 21)

Винницкая область — 2 253 (+ 32)

Житомирская область — 1 580 (+ 11)

Днепропетровская область — 1 174 (+ 11)

Хмельницкая область — 942 (+ 12)

Черкасская область — 800 (+ 17)

Донецкая область — 781 (+ 5)

Кировоградская область — 677 (+ 2)

Запорожская область — 658 (+ 16)

Черниговская область — 632 (+ 4)

Николаевская область— 504 (+ 6)

Сумская область — 352 (+ 4)

Полтавская область — 347 (+ 4)

Херсонская область — 207 (+ 1)

Луганская область — 100 (+ 2)

Лидером по приросту зараженных в Украине остается Львовская область (+ 132 за день). В тройку лидеров также входят Ровенская область (+ 88) и Киеве (+ 76).

Коронавирус был обнаружен во всех украинских регионах.

Ситуацию с коронавирусом в мире трудно пока назвать контролированной. На сегодня COVID-19 выявлен у 13 953 314 (+ 255 652 за день) людей. Из них:

умерли — 592 778 (+ 5 882 за день) выздоровели — 8 285 183 (+ 129 309 за день)

Страны, с наибольшим числом заболевших:

США — 3 695 025

Бразилия — 2 014 738

Индия — 1 005 760

Россия — 752 797

Перу — 341 586

ЮАР — 324 221

Мексика — 324 041

Чили — 323 698

Испания — 305 935

Великобритания — 292 552

Иран — 267 061

Пакистан — 259 999

Италия — 243 763

Саудовская Аравия — 243 238

Турция — 216 873

Франция — 211 102

Германия — 201 836

Бангладеш — 196 232

Колумбия — 173 206

Аргентина — 114 783

Канада — 111 144

Катар — 105 477

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, почему в Украине растет число заболевших коронавирусом.