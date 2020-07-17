Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 17 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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За вчерашний день в Украине снова выявлено более 800 новых случаев COVID-19. В мире число заболевших приближается к отметке в 14 миллионов.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — tvoemisto.tv

Об этом пишет «НБН«.

Согласно последним данным СНБО в Украине, по состоянию на 17 июля, официально зафиксировано 57 264 заболевших коронавирусом. За вчерашний день лабораторно подтверждено 809 новых случаев.

Из общего числа заболевших в нашей стране:

  1. умерло — 1 456 (+ 11 за день)
  2. выздоровели — 29 769 (+ 838 за день)
  3. продолжают лечение — 26 039

Несмотря на то, ежедневно добавляется более 800 новых зараженных, показатель выздоровевших всё рано превышает показательно активно больных COVID-19.

В областях и столице зафиксировано такое число заболевших:

  • Львовская область — 7 754 (+ 132)
  • г. Киев — 6 683 (+ 76)
  • Черновицкая область — 5 262 (+ 30)
  • Ровенская область — 4 940 (+ 88)
  • Закарпатская область — 4 229 (+ 63)
  • Ивано-Франковская область — 3 309 (+ 67)
  • Волынская область — 3 188 (+ 41)
  • Киевская область — 3 184 (+ 40)
  • Харьковская область — 2 909 (+ 64)
  • Одесская область — 2 435 (+ 60)
  • Тернопольская область — 2 358 (+ 21)
  • Винницкая область — 2 253 (+ 32)
  • Житомирская область — 1 580 (+ 11)
  • Днепропетровская область — 1 174 (+ 11)
  • Хмельницкая область — 942 (+ 12)
  • Черкасская область — 800 (+ 17)
  • Донецкая область — 781 (+ 5)
  • Кировоградская область — 677 (+ 2)
  • Запорожская область — 658 (+ 16)
  • Черниговская область — 632 (+ 4)
  • Николаевская область— 504 (+ 6)
  • Сумская область — 352 (+ 4)
  • Полтавская область — 347 (+ 4)
  • Херсонская область — 207 (+ 1)
  • Луганская область — 100 (+ 2)

Лидером по приросту зараженных в Украине остается Львовская область (+ 132 за день). В тройку лидеров также входят Ровенская область (+ 88) и Киеве (+ 76).
Коронавирус был обнаружен во всех украинских регионах.

Ситуацию с коронавирусом в мире трудно пока назвать контролированной. На сегодня COVID-19 выявлен у 13 953 314 (+ 255 652 за день) людей. Из них:

  1. умерли — 592 778 (+ 5 882 за день)
  2. выздоровели — 8 285 183 (+ 129 309 за день)

Страны, с наибольшим числом заболевших:

  • США — 3 695 025
  • Бразилия — 2 014 738
  • Индия — 1 005 760
  • Россия — 752 797
  • Перу — 341 586
  • ЮАР — 324 221
  • Мексика — 324 041
  • Чили — 323 698
  • Испания — 305 935
  • Великобритания — 292 552
  • Иран — 267 061
  • Пакистан — 259 999
  • Италия — 243 763
  • Саудовская Аравия — 243 238
  • Турция — 216 873
  • Франция — 211 102
  • Германия — 201 836
  • Бангладеш — 196 232
  • Колумбия — 173 206
  • Аргентина — 114 783
  • Канада — 111 144
  • Катар — 105 477

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, почему в Украине растет число заболевших коронавирусом.


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