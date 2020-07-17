Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 17 июля
За вчерашний день в Украине снова выявлено более 800 новых случаев COVID-19. В мире число заболевших приближается к отметке в 14 миллионов.
Об этом пишет «НБН«.
Согласно последним данным СНБО в Украине, по состоянию на 17 июля, официально зафиксировано 57 264 заболевших коронавирусом. За вчерашний день лабораторно подтверждено 809 новых случаев.
Из общего числа заболевших в нашей стране:
- умерло — 1 456 (+ 11 за день)
- выздоровели — 29 769 (+ 838 за день)
- продолжают лечение — 26 039
Несмотря на то, ежедневно добавляется более 800 новых зараженных, показатель выздоровевших всё рано превышает показательно активно больных COVID-19.
В областях и столице зафиксировано такое число заболевших:
- Львовская область — 7 754 (+ 132)
- г. Киев — 6 683 (+ 76)
- Черновицкая область — 5 262 (+ 30)
- Ровенская область — 4 940 (+ 88)
- Закарпатская область — 4 229 (+ 63)
- Ивано-Франковская область — 3 309 (+ 67)
- Волынская область — 3 188 (+ 41)
- Киевская область — 3 184 (+ 40)
- Харьковская область — 2 909 (+ 64)
- Одесская область — 2 435 (+ 60)
- Тернопольская область — 2 358 (+ 21)
- Винницкая область — 2 253 (+ 32)
- Житомирская область — 1 580 (+ 11)
- Днепропетровская область — 1 174 (+ 11)
- Хмельницкая область — 942 (+ 12)
- Черкасская область — 800 (+ 17)
- Донецкая область — 781 (+ 5)
- Кировоградская область — 677 (+ 2)
- Запорожская область — 658 (+ 16)
- Черниговская область — 632 (+ 4)
- Николаевская область— 504 (+ 6)
- Сумская область — 352 (+ 4)
- Полтавская область — 347 (+ 4)
- Херсонская область — 207 (+ 1)
- Луганская область — 100 (+ 2)
Лидером по приросту зараженных в Украине остается Львовская область (+ 132 за день). В тройку лидеров также входят Ровенская область (+ 88) и Киеве (+ 76).
Коронавирус был обнаружен во всех украинских регионах.
Ситуацию с коронавирусом в мире трудно пока назвать контролированной. На сегодня COVID-19 выявлен у 13 953 314 (+ 255 652 за день) людей. Из них:
- умерли — 592 778 (+ 5 882 за день)
- выздоровели — 8 285 183 (+ 129 309 за день)
Страны, с наибольшим числом заболевших:
- США — 3 695 025
- Бразилия — 2 014 738
- Индия — 1 005 760
- Россия — 752 797
- Перу — 341 586
- ЮАР — 324 221
- Мексика — 324 041
- Чили — 323 698
- Испания — 305 935
- Великобритания — 292 552
- Иран — 267 061
- Пакистан — 259 999
- Италия — 243 763
- Саудовская Аравия — 243 238
- Турция — 216 873
- Франция — 211 102
- Германия — 201 836
- Бангладеш — 196 232
- Колумбия — 173 206
- Аргентина — 114 783
- Канада — 111 144
- Катар — 105 477
Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, почему в Украине растет число заболевших коронавирусом.