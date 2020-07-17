Курильщикам в Украине станет непросто: власть сообщила о внушительном наказании

Украинская власть готова принять официальные меры для увеличения ответственности граждан за нарушение культуры курения. Штрафы за выброшенные окурки на улице существенно возрастут.

Об этом сообщает Вести-ua.net, передает «НБН».

Законопроект увеличивающий ответственность курильщиков планируют принять этой осенью. Штраф за небрежно выброшенный окурок составит 2500 гривен, что приравнивается к 150 необлагаемых минимумов. Стоит отметить, что на сегодняшний день штраф за это нарушение равен 1700 гривен, что соответствует 100 необлагаемым минимумам.

Эксперты отмечают, что новые штрафы принимаются для приближения украинских стандартов к европейским.

«Страна подписала официальные договоры со своими партнерами и теперь обязана приравнять стандарты к европейским. Нас фактически заставляют увеличить ответственность», — отметила юрист Лилия Баюш.

В сегодняшних реалиях многие украинцы считают, что данное наказание является нереальным и попросту смешным, но из-за требований украинских партнеров ситуация может измениться.

Напомним, как сообщалось ранее, власть готова к падению рейтинга: Разумков объяснил позицию руководства.