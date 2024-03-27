О том, что касательно украинцев, по какой-либо причине нерегулярно уплачивающих налоги, тем самым накапливая задолженности, станут действовать обновленные правила, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ГНС.

Как стало известно, новая инициатива предлагает не только интенсивное информирование граждан-должников, но и:

активное побуждение украинцев к отчислению задолженностей по платежам;

иное осуществление мер контроля над взиманием «просрочки» налоговыми органами, включая «добровольное погашение».

Ознакомиться со сведениями о субъектах хозяйствования, скопивших долги перед государством, можно на официальном web-портале ГНС, если:

зайти на главную страницу;

«кликнуть» на раздел открытые данные;

открыть соответствующую информацию.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагали предоставлять лояльным налогоплательщикам льготы.