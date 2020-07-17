Власть готова к падению рейтинга: Разумков объяснил позицию руководства

Спикер Рады Дмитрий Разумков прокомментировал резкое падение популярности действующей власти. Он заявил, что ситуация не является катастрофической и причин для серьезного беспокойства нет, ведь ситуация развивается ожидаемо и нормаль.

Об этом сообщает «Лига. Новости», передает «НБН».

Разумков отметил, что падение рейтинга обусловлено активным внедрением реформ, которые поспособствуют более продуктивному развитию Украины, но пока являются непривычными для народа.

«Власть всегда теряет часть рейтинга, так происходит со всеми. Это длительный процесс, к которому мы готовы заранее. Оценивая уровень доверия на парламентских выборах можно констатировать, что проседание рейтинга довольно небольшое. Пока никакой катастрофической ситуации я не вижу», — сказал Разумков.

Он отметил, что помимо недовольства народа реформами на рейтинг влияет множество факторов, одним из которых является популярность критики парламента в публичном пространстве.

Напомним, как сообщалось ранее, РФ внезапно начала готовить войска: Путин дал срочное распоряжение активизировать армию на юго-западе страны.