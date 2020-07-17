Судьи в деле по убийству журналиста Сергиенко сообщили о подозрении — СМИ

17.07.2020 01:37

Укринформ

Судьи Городищенківського райсуда Черкасской области Людмиле Синице, которая ведет дело о похищении и убийстве в 2014 году журналиста и участника Евромайдана Василия Сергиенко, сообщили о подозрении.

Об этом Громадському сообщили источники в Офисе генпрокурора.

Так, по версии следствия, во время одного из судебных заседаний по делу относительно убийства журналиста Василия Сергиенко судья Синица разгласила сведения другого уголовного производства, что не было предметом его рассмотрения.

Следователи считают, что действиями судья помешала правоохранителям в раскрытии преступления.

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Как сообщал Укринформ, журналист Василий Сергиенко был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском на Черкасщине. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

По подозрению в деле Сергиенко задержали пятерых человек. Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недибалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову — убийство. Владельца киевского спортклуба "Тай" Вадима Мельника обвиняют в организации преступления. Еще двое фигурантов дела находятся в розыске.

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22 августа 2019 года Мельнику изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, разрешив посещать медицинские учреждения. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение о его повторном взятии под стражу.

Ранее Городищенский районный суд отпустил под домашний арест Горбенко и Недибалюка.

По материалам: ukrinform.ru