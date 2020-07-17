Венедиктова обозначила приоритетные направления в работе украинских правоохранителей

17.07.2020 02:50

Укринформ

Расследование фактов незаконного обращения с оружием, разбойных нападений и перестрелок посреди дня на улицах городов должны быть приоритетными для украинских правоохранителей.

Об этом информирует прессслужба Офиса генпрокурора.

“Подрыв автомобиля «Укрпочты» и разбойное нападение с похищением почти 3 миллионов гривен на Полтавщине, обстрел из гранатомета комплекса отдыха «Аква Сити» в Мукачево на Закарпатье, массовая драка со стрельбой в центре столицы и стрельба на рынке промтоваров «7-й километр» в Одесской области, дерзкая разборка между перевозчиками со стрельбой в Броварах на Киевщине. И все это события лишь последних нескольких месяцев. Несмотря на то, что обеспечение общественной безопасности и общественного порядка является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности Украины, противодействие этим преступлениям является недостаточно эффективной», — заявила Венедиктова.

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Она подчеркнула, что правоохранителями в полной мере не прекращено распространение незаконного оборота оружия, а преступления совершенные в общественных местах с особой дерзостью или исключительным цинизмом требуют усиленного внимания органов правопорядка для их выявления и раскрытия.

"Коллеги, мобилизуйте свои усилия для обеспечения надлежащего противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия. Необходимо направить дополнительные силы на выявление и ликвидацию банд и устойчивых общественно опасных преступных группировок, прежде всего на Киевщине", — призвал генеральный прокурор.

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Со своей стороны министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что вопрос порядка на улицах является краеугольным камнем для органов правопорядка.

“Улучшить ситуацию в стране мы сможем только совместными усилиями, прислушиваясь к конструктивным предложениям каждого органа», — отметил Аваков.

Он также сообщил, что для повышения эффективности борьбы с преступностью во всех регионах страны действует программа «Безопасный город», в рамках которой уже установлено 27 тысяч камер видеонаблюдения.

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко проинформировал, что на сегодня полицейские по всей Украине на 100% обеспечены всеми необходимыми логистическими устройствами, а время реагирования на вызов полиции уменьшено до 7 минут в городах и до 13 минут на общегосударственном уровне.

И. о. директора государственного бюро расследований Александр Соколов внес предложение разработать совместную инструкцию действий и сотрудничества органов правопорядка по борьбе с преступностью.

По результатам координационного совещания, его участники подписали постановление о совместных мер противодействия уголовным правонарушениям против общественной безопасности и общественного порядка, а также совершенным с использованием оружия.

Она предусматривает, в частности, разработку комплекса мероприятий по предупреждению наиболее опасных уголовно наказуемых посягательств на жизнь и здоровье граждан, создания межведомственных рабочих групп, изучения состояния досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных производств этой категории.

"Убеждена, что осознание общих приоритетов деятельности и принятие конкретных согласованных мер будет способствовать нашей дальнейшей плодотворной работе и позволит обеспечить эффективное противодействие криминальным правонарушением. Сотрудничеству способствуют и такие координационные совещания. Они не проходили с 2015 года, а за последние месяцы мы провели три таких мероприятия и уже видим результаты. Мы должны совместными усилиями остановить беспредел и беззаконие", — резюмировала генпрокурор.

По материалам: ukrinform.ru