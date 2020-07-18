Курс гривны играет на нервах: чего ждать украинцам

Опрос, проведенный среди руководителей предприятия Украины по основным видам и направлениям деятельности показал, что 68,2% опрошенных считают, что курс доллара будет расти, 26,9% ожидают стабильного курса, и только 5% считают, что гривна укрепится.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По мнению большинства специалистов, на конец 2020 года следует ожидать курс на уровне 28,28 грн/доллар.

Такие данные приведены в отчете о деловых ожиданиях предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2020 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса ухудшились. В I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, в IV квартале 2019 года — 27,43 грн/доллар, в III квартале 2019 года — 27,96 грн/доллар.

Очередной опрос НБУ был проведен с 4 мая до 3 июня 2020 года среди руководителей 691 предприятия.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 17 июля 2020 года.