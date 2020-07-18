Ляшко не исключает роста заболеваемости COVID-19 осенью

18.07.2020 02:44

Укринформ

Украине нужно готовиться к росту заболеваемости COVID-19 осенью.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“Я считаю, что коронавирусная болезнь имеет сезонность. В летний период времени мы не видим того эпидемического потенциала коронавируса, он циркулирует как гриппоподобные заболевания. И сегодня больше “горят” те страны, которые “горят” с гриппом и грипоподобными заболеваниями. Более настороженно следует относить к осеннему периоду, когда у нас происходит сезонный рост гриппа и гриппоподобных заболеваний. Это будет ноябрь — первая волна, февраль — вторая волна”,- сказал Ляшко.

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Одновременно он отметил, что рост заболеваемости COVID-19 летом произошел из-за того, что смягчение карантинных мероприятий граждане восприняли как отмену карантина.

“Кое-кто воспринял смягчения карантина как полный отказ, как бизнес, так и люди. И у кого за период карантина никто из родных, близких не заболел, сформировалась такая мысль, что коронавирус — это миф. К сожалению, это не миф. Счетчик летальных случаев заболевания в мире ведет счет”, — сказал Ляшко.

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Так 16 июля, по его словам был своеобразный рекорд в глобальном масштабе — более 500 тысяч умерших, свыше 14 млн заболело COVID-19, и это происходит в условиях ограничительных мер, которые внедрены по всему миру.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 16 июля в мире зарегистрировано 593 191 летальный случай от COVID-19, 13 925 274 случаев заболевания. В Украине на COVID-19 с начала пандемии заболели 57 264 человека, умерли — 1456.

По материалам: ukrinform.ru