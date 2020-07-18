На белорусский аукцион выставили документы Януковича — СМИ

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18.07.2020 11:34

Укринформ

На белорусский аукцион выставили юридическое дело Януковича.

Об этом сообщает belsat.eu со ссылкой на аукцион Ay.by

"На аукционе Ay.by выставили документы бывшего президента Украины Виктора Януковича, который покинул страну в 2014 году в результате Революции достоинства", — отмечается в сообщении.

За 49 тыс. белорусских рублей предлагается купить банковское юридическое дело с копией паспорта экс-президента Украины. На документах есть подписи самого Януковича.

Продавец из Брянской области России уверяет в 100-процентной подлинности документов. "Только безопасная сделка и полная конфиденциальность", – заявляет владелец.

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Янукович руководил Украиной в 2010-2014 годах. Он бежал в Россию из-за Революции достоинства.

По материалам: ukrinform.ru