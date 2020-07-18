НСЗУ выплатила больницам свыше ₴500 миллионов за оказание помощи при родах

18.07.2020 02:57

Укринформ

Медицинские учреждения получили за апрель-июнь более ₴500 миллионов за предоставление медпомощи при родах.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"С апреля по июнь по Программе медгарантій оказана помощь 59 678 роженицам. За оказание медицинской помощи при родах НСЗУ уже выплатила медучреждениям 528 млн грн", — говорится в сообщении.

В НСЗУ отметили, что медицинскую помощь при родах оказывают 400 медучреждений, которые имеют контракт с НСЗУ.

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В бесплатный пакет родовспоможения входит:

мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного;

медицинская помощь при физиологических родах, предоставляемая дежурной акушерской бригадой;

медицинская помощь при осложненных родах и кесаревом сечении;

снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральная анестезия;

стабилизация состояния ребенка после рождения;

вакцинация новорожденного согласно календарю профилактических прививок;

лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также те лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;

питание во время пребывания в стационаре.

Также в Программу медицинских гарантий входит медицинская помощь беременным.

За не осложненной беременностью может наблюдать семейный врач, к которому должна обратиться беременная. Семейный врач может выписать направление к акушеру-гинекологу при необходимости, или беременная может обратиться к врачу акушеру-гинекологу самостоятельно. Для обращения к этому специалисту направление не требуется.

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Среди услуг, предоставляемых беременной бесплатно по Программе медицинских гарантий, являются:

консультации врача, наблюдение за состоянием здоровья беременной и плода (в частности, измерение артериального давления, пульса беременной, выслушивание сердцебиения плода и т. д.);

проведение лабораторных и инструментальных обследований (в т. ч. УЗИ);

направление на дополнительные обследования или консультацию к врачам других специальностей, а также госпитализацию (при необходимости).

В случае возникновения осложнений беременности, которые требуют обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или акушера-гинеколога, который наблюдает ее беременности, в зависимости от срока беременности, госпитализируется или в гинекологическое отделение, или в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара.

Медицинская помощь пациентке в таком учреждении, если он имеет контракт с НСЗУ, также является бесплатной. Она включает наблюдение, обследование, лечение с учетом лекарственных средств из Нацперечня и расходных материалов, а также питание пациентки во время ее пребывания в стационаре.

Основанием для бесплатного получения услуг пациенткой является обращение по направлению врача, самообращению в неотложном состоянии, доставки пациентки бригадой экстренной медицинской помощи.

По материалам: ukrinform.ru