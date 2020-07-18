Вакцину от COVID-19 следует ожидать не ранее весны 2021 года — Ляшко

18.07.2020 01:40

Укринформ

Вакцину от COVID-19 стоит ожидать не раньше весны 2021 года.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышло на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021 года”, — сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что сейчас производители вакцин, все страны объединяются в этой работе, в частности в проведении клинических исследований, к которым готова присоединиться и Украина. По его словам, производители вакцин заявляют что не будет квотного принципа распределения вакцин по экономическим показателями и возможностью купить вакцину от COVID-19.

Читайте также: Ляшко рассказал о новой форме карантина, которая предусматривает разделение на зоны

“Вакцина, если появится, все производители заявляют, что готовы отдать формулы и выпустить ее равномерно на территории других стран”, — сказал Ляшко.

Он добавил, что Украине нужно восстанавливать собственное производство вакцин и это будет следующим этапом после преодоления эпидемии коронавирусной болезни.

“Реагировать на эпидемии, пандемии достаточно трудно, когда нет собственного производства средств индивидуальной защиты, вакцин и лекарственных средств”, — сказал Ляшко.

Читайте также: На Закарпатье больных COVID-19 принимают еще четыре больницы – совещание в ОП

Относительно того, может ли организм человека, который переболел COVID-19, вырабатывать иммунитет к этой болезни, Ляшко отметил, что сейчас в мире проводится много исследований этого вопроса: одни свидетельствуют, что о том, что иммунитет длится не дольше двух месяцев, другие — что человек, уже переболевший COVID-19, в случае повторного заболевания может пройти его без тяжелого течения. Но, по его словам, это еще не верифицированные данные, и ВОЗ еще не обнародует подобные выводы.

По словам Ляшко, это новый вирус, еще не истек год с начала вспышки заболевания, поэтому делать окончательные выводы относительно того, как он себя будет вести, рановато.

“ Ни в одной стране мира прогнозные модели, которые делают ученые, эпидемиологи, не сработали, поэтому и работаем исключительно карантинными мероприятиями, ожидая специфическую терапию и вакцину”, — сказал Ляшко.

Читайте также: В Украине начали тестировать электронные больничные

Сейчас в Украине, по его словам, продолжается тестирование методом иммуноферментного анализа, который позволяет определить наличие антител к COVID-19. Также совместно с ВОЗ будут проведены дизайн-исследования, которое войдет в глобальное исследование по определению процента людей, которых есть антитела к коронавирусу.

Как сообщал Укринформ, по данным Центра общественного здоровья в Украине с начала пандемии COVID-19 было проведено 854 064 образцы методом ПЦР и 420 369 образцов методом ИФА

По материалам: ukrinform.ru