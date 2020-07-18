ВОЗ поможет Украине с подготовкой медсистемы к более сильным нагрузкам

Коронавирус

18.07.2020 11:59

Укринформ

В Украине коронавирус уже распространяется в обществе, поэтому нужно подготовить медицинскую систему ко все большей нагрузке.

Об этом сказал глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт в интервью "НВ".

"Украина — страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны ко все большей нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", — отметил Хабихт.

Он добавил, что Украина сейчас является одной из 5-6 европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число для вируса больше единицы, но смертность остается относительно низкой, 2-3%.

По словам Хабихта, важно количество тестов, которые делаются в стране, по сравнению с мартом или апрелем количество тестов, которые проводит Украина, увеличилось "нереально". "Может ли количество случаев COVID-19 быть больше, чем официальная статистика? Разумеется, может, и точно такая же картина и в других странах Европы. В этой ситуации важно расширять масштабы тестирования. Это то, к чему должны прилагать усилия национальные правительства", — отметил глава представительства ВОЗ.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 18 июля в Украине лабораторно подтверждены 58 111 случаев COVID-19, за сутки — 847 новых. Всего от коронавирусной болезни умерли 1477 человек, выздоровели — 30525 человек.

По материалам: ukrinform.ru