Взятка для САП и НАБУ: В САП отрицают переписку Генпрокурора и подозреваемой

17.07.2020 22:43

Укринформ

В деле по предоставлению взятки руководителям САП и НАБУ в размере $5 миллионов отсутствует переписка одного из подозреваемых с Генпрокурором.

Соответствующая информация размещена на странице САП в Facebook.

"САП официально сообщает – информация, распространенная в СМИ об обнаружении переписки Генпрокурора с фигурантом одного из дел, не соответствует действительности. В материалах дела о предоставлении $5 миллионов руководству САП и НАБУ отсутствуют переписки одного из подозреваемых с генеральным прокурором", — говорится в сообщении.

В САП отмечают, что в их пресс-службу ни одно из изданий, которое опубликовало такую "неправдивую информацию, не обращалось ни для подтверждения, ни для ее опровержения", и обратили внимание на то, что "источник в САП" не является гарантом правдивости информации.

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Ранее в СМИ сообщалось, что в изъятом телефоне Елены Мазуровой якобы было найдено переписку с генпрокурором Ириной Венедиктовой, и что в переписке якобы речь шла об обсуждении нюансов по разным уголовным делам.

Как сообщалось, 12 июня 2020 года детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать $6 миллионов взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, которое осенью 2019 года Генеральная прокуратура передала в национальное бюро по подследственности.

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Среди задержанных лиц — первый заместитель начальника ГУ ГНС в г.Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, и бывший руководитель одного из департаментов ДФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Лицам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Досудебное расследование продолжается.

1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере $6 миллионов.

По материалам: ukrinform.ru