Дело Грищенко: с участницы АТО «Пумы» сняли электронный браслет
Дело Грищенко: с участницы АТО "Пумы" сняли электронный браслет
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19.07.2020 01:51
Укринформ
С бывшей военнослужащей Инны Грищенко (позывной «Пума»), подозреваемой в покушении на бизнесмена из Прикарпатья, сняли электронный браслет и все обязательства.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвокатов Виталия Ковальчука и Елену Помазановскую.
Отмечается, что срок меры пресечения завершился 15 июля.
«На рассмотрении суда продолжает находиться ходатайство об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на залог. Но судья дважды объявлял перерыв, предоставляя стороне обвинения время для подготовки к поддержанию собственного ходатайства и предоставления дополнительных материалов в обоснование ходатайства», — заявила адвокат.
По ее словам, на третье заседание прокуроры вообще не появились.
«В это время закончился срок действия постановления относительно круглосуточного ареста. Поэтому в настоящее время никакого пресечения нет. Следующее заседание на 24.07. Но это ходатайство суд уже удовлетворить не может», — сказала Помазановская.
В свою очередь Инна Грищенко разместила в Facebook фото уже без электронного браслета.
Как сообщалось, супругов Инну и Владислава Грищенко подозревают в покушении на бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области в 2018 году.
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Также следствие связывает супругов Грищенко с делом убийства Павла Шеремета.
По материалам: ukrinform.ru