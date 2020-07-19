Эти Зодиаки — прирожденные хитрецы и манипуляторы: с ними нужно быть осторожнее

Отношение к хитрым людям всегда было негативным, так как считается, что хитрость противопоставляется правде и искренности.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на slovofraza.com.

Особую неприязнь вызывают те люди, которые с помощью хитрых уловок манипулируют другими.

Здесь представлены три самых хитрых знака Зодиака, с которыми нужно быть поосторожнее.

Рак

Представители этого знака не просто хитрецы, они еще и прирожденные талантливые манипуляторы. Раки любят играть на нервах и эмоциях окружающих, они знают болевые точки людей, на которые можно надавить. К тому же представители этого знака очень корыстливы и обидчивы. Раки способны извести даже самого близкого человека, внушая ему чувство вины, чтобы добиться от него признания.

Bесы

Весы всегда стремятся к тому, чтобы показать себя определенным образом, который будет притягивать к нему положительное внимание окружающих. Поэтому хитрость они используют, как удобный инструмент. Они с удовольствием врут, зная, что это позволит им легче решить все проблемы. Весы могут хитрить где угодно: на работе, дома в быту, в обществе, чтобы запутать собеседника и добиться нужного для себя результата. Они способны преднамеренно распускать слухи, чтобы просто развлечься. Весы также, как и Раки могут талантливо манипулировать людьми. Умело играя на эмоциях, они могут легко убедить свою жертву в ее виновности, даже, если вины нет.

Скорпион

Скорпионы обладают настоящим мастерством хитрости и манипуляций. У них эти свои навыки доведены до уровня искусства. И Скорпионы всегда готовы к применению этого своего оружия. Им легче таким образом добиваться своей цели. Скорпионы умело притворяются при общении с людьми, которые им неприятны, но могут представлять собой источник для получения выгоды. И этот Зодиак, при этом, никак себя не выдаст. Так что собеседник в итоге и не поймет, является ли он ему другом, или его просто используют в своих целях.

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