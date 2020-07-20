Берут ранее судимых, дезертиров и не только: источник рассказал, как НВФ «ДНР» пополняют свои ряды

По информации ресурса «Донбасский кейс» в рядах боевиков так называемой «ДНР» кадровый город. Добровольцы не спешат пополнять ряды НВФ. Поэтому, по информации ресурса, на «службу» берут людей, которые ранее были судимы и даже тех, кто ранее самовольно покидал ряды НВФ.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает НБН.

По информации ресурса, в рядах НВФ так называемой «ДНР» по-прежнему кадровый голод. Ряды боевиков «ДНР» никто не спешит пополнять.

По словам автора публикации, все из-за низкой заработной платы, отсутствия мотивации и условий несения «службы», которые устраивают далеко не всех.

Кроме того, ресурс отмечает, что те, кто уже не могут «воевать» по причине травм или ранений, не могут получить качественного медицинского обеспечения. Да и после «службы», представители НВФ не получают материальной помощи. Как результат – кадровый голод.

Ресурс пишет, что в ряды НВФ берут людей до 60 лет, а также дезертиров и ранее судимых.

«Берут ранее судимых, берут дезертиров, которые уже когда-то самовольно покидали часть. И даже тех, кто ранее был изгнан из рядов НВФ», — пишет ресурс.

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