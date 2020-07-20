На «границе» между «ДНР» и «ЛНР» могут произойти серьезные изменения: Пушилин пообещал решить «важный вопрос»

Из-за пандемии коронавируса «граница» между так называемыми «ДНР» и «ЛНР» все еще закрыта. Но, главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал «решить этот вопрос».

Об этом сообщил Telegram-канал Dontel со ссылкой на «пресс-службу» главаря «ДНР», передает НБН.

Сегодня, 20 июля, главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин побывал в Снежном, где он посетил завод «Авиатех». Во время визита, к Пушилину обратились работники предприятия, которые пожаловались, что из-за закрытой «границы» их коллеги из «ЛНР» не могут попасть на работу.

Пушилин в свою очередь заявил, что этот вопрос рассмотрит на заседании «межведомственный штаб по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции в ДНР».

«Думаю, этот вопрос будет решен. Мы как были братскими «республиками», так и остаемся ими», — заявил Пушилин.

Таким образом, оккупационные «администрации» псевдореспублик скоро могут возобновить работу КПВВ на «границе» между «ДНР» и «ЛНР».

Но в то же время главарь незаконной «республики» отметил, что у «республик» разные подходы к решению проблем с распространением коронавирусной инфекции. Еще, по словам Пушилина, из-за того, что в так называемой «ДНР» больше КПВВ, чем в «ЛНР», вероятность завоза коронавируса на территорию «республики» выше.

Ранее мы сообщали, что Пушилин анонсировал важное событие в «ДНР».