Новый уровень жизни в «ДНР»: Пушилин анонсировал важное событие в «республике»

«Власти» так называемой «ДНР» хотят повысить заработные платы и пенсионные выплаты в «республике». Анонс этого события сделал главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

Повышение заработных плат и пенсий в так называемой «ДНР» ожидается с 1 января 2021 года. Данной информацией главарь непризнанной «республики» Денис Пушилин поделился сегодня, 20 июля, в оккупированном Снежном, во время встречи с жителями города. Вот только насколько вырастут зарплаты и пенсии в «республике» Пушилин не сообщил.

Стоить отметить, что ранее главарь «ДНР» Пушилин заявлял о намерении существенно повысить уровень жизни в «республике». Главарь террористов во время совещания с «депутатами народного совета», заявлял, что необходимо ровняться на РФ, а именно на Ростовскую область. Он также отметил, на необходимость создания хороших условия для бизнеса. При этом конкретных стратегий главарь непризнанной «республики» не озвучил.

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