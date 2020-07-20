Прогноз погоды на 21 июля 2020 года: в западных и северных регионах Украины дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 июля в Украине жара, за исключением западных и северных регионов, где пройдут сильные дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине во вторник, 21 июля, будет жаркой и в то же время дождливой.

«Дожди с грозами пройдут на западе и севере уже в ночь на 21 июля, а полоса осадков может достигнуть даже Кропивницкого и Днепра», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Однако, уже днем в центральных регионах будет преобладать сухая и жаркая погода. А вот в западных и северных областях пройдут грозовые дожди с градом и периодическим шквальным ветром.

Температура по Украине в среднем будет колебаться от +25 до +30 градусов.

Самая высока температура воздуха ожидается на Херсонщине и в Запорожской области – +30…+32 градуса.

Прохладнее всего будет на Львовщине, Прикарпатье, Волыни, в Ровненской области и на Буковине – +24 … +26 градусов.

Ветер будет северо-западным, 3–8 метров в секунду.

В Киеве 21 июля тепло, но также не исключаются периодические осадки с порывистым ветром. Температура в столице Украины ожидается в пределах 26 – 28 градусов с плюсом.

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